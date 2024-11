Leek – Een automobiliste is maandagmiddag om 13:25 uur door nog onbekende reden, op de afrit Leek van de A7 (Drachten richting Groningen) de macht over haar stuur verloren en toen in een sloot beland.

De vrouw die alleen in de auto zat werd toen de ambulance uit Roden arriveerde gecontroleerd op eventuele verwondingen, of ze mee moest naar het ziekenhuis is nog onbekend. Dit alles geassisteerd door de brandweer van Leek die was gealarmeerd.

Foto's