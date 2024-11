Melding ‘grote brand’ bij RWE in de Eemshaven (update)

Eemshaven – Op de Synergieweg in de Eemshaven bij het hoofdgebouw van RWE(Industrie) is maandagmiddag rond 14:25 uur brand ontstaan in het hoofdgebouw.

Wat er exact aan de hand is, is op dit moment onduidelijk. Er werd opgeschaald naar `middelbrand` is te zien op P2000. Diverse brandweer eenheden(Brandweer Uithuizen, Ts Delfzijl, hoogwerker Delfzijl en de SB(schuimblus) zijn ter plaatse. Later meer informatie via Geert Walburg van de brandweer Groningen.

Update: Uit voorzorg is er opgeschaald naar middelbrand. Op dit moment zijn ze aan het kijken wat er precies aan de hand is. Zodra dat bekend is zal de brandweer gaan inzetten. Zie voor meer updates hier.

De brand bevindt zich op een hoogte van ongeveer 15 meter en is daardoor door ons lastig te bestrijden. Voor de coördinatie laten ze een extra OVD komen en voor de inzet is er extra ademlucht onderweg.

Foto's