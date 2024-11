Politie zoekt getuigen van inbraak in de stad

Groningen – Bij een bedrijfspand aan de Nieuwe Ebbingestraat heeft zaterdag op zondag een inbraak plaatsgevonden. De politie is nu op zoek naar mensen die meer informatie hebben.

De inbraak werd gepleegd tussen 02.00 en 03.00 uur. De daders wisten na de inbraak te ontkomen. Het is onbekend wat ze weggenomen hebben. “Heeft u iets gezien of gehoord? Alle informatie kan ons helpen bij het oplossen van deze zaak”, laat de politie weten.

“Heb je afgelopen nacht, of in de dagen voorafgaand, personen gezien die zich vreemd gedroegen? Heb je een voertuig gezien op het moment van de inbraak? Of ben je in bezit van camerabeelden van bewakingscamera’s, dashcam of video-deurbel uit de omgeving van de Nieuwe Ebbingestraat? Dan komen we graag in contact met jou.” Telefoonnummer 09008844 voor tips.

Foto's