Froombosch – De brandweer van Slochteren en Hoogezand werden zondagavond omstreeks 20:45 opgeroepen voor een schoorsteenbrand aan de Ruitenweg in Froombosch. Eenmaal ter plaatse bleek er kort sprake te zijn geweest van brand.

Volgens de brandweer ter plaatse is de brand ook uit zichzelf weer uitgegaan. De ter plaatse gekomen hoogwerker is vanaf bovenaf gaan kijken of er nog brandhaarden te vinden waren. Bij de brand raakte niemand gewond.

