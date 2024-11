Delfzijl – Zondagavond raakte een scooterrijder gewond na een ongeval op het fietspad langs de Hogelandsterweg in Delfzijl schrijft Dvhn.nl.

De scooterrijder was voor het ongeval nog in geslaagd te ontsnappen aan de Marechaussee. Medewerkers van die dienst zetten de achtervolging in, toen zij de scooterrijder en een andere scooterrijder op hoge snelheid, zonder verlichting, vanaf de Jachtlaan richting Delfzijl-Noord zagen rijden. Hoe dat afliep lees je verder op Dvhn.nl.

