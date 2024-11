Groningen – Op de Emingaheerd in de wijk Beijum heeft maandagavond rond 22:50 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden waarbij een auto tegen een geparkeerde auto was aangereden. Hierbij is de automobilist lichtgewond geraakt.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De toedracht is niet bekend. De persoon hoefde niet mee naar een ziekenhuis.

Foto's