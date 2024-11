Verplichte behandeling voor schaakgrootmeester uit Haren na tbs-periode

Haren – De 61-jarige Y. V. uit Haren moet verplicht behandeld worden nu zijn tbs-periode bijna voorbij is. De rechtbank in Groningen besloot dat de schaakgrootmeester onder toezicht blijft en geen contact mag opnemen met zijn slachtoffers. Dit moet voorkomen dat hij opnieuw in de fout gaat. Dat meldt RTV Noord.

De man kreeg in 2020 vier jaar tbs met dwangverpleging opgelegd voor bedreiging, stalking en smaadschrift. Hij stuurde familieleden dreigende berichten, waaronder doodsbedreigingen. Omdat hij psychische stoornissen heeft, kan hij volgens deskundigen niet volledig verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden.

Deskundigen waarschuwen dat de man nog steeds zijn stoornissen ontkent en zorg weigert. Het risico op herhaling blijft volgens het Openbaar Ministerie groot. De rechtbank legde daarom naast verplichte behandeling ook een contactverbod en streng toezicht op. Hiermee wil men zowel de slachtoffers als de samenleving beschermen.

