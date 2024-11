Historische Brandweerpenning van Winschoten te Bezichtigen bij SOB

Winschoten – De Stichting Oud Brandweermateriaal Winschoten (SOB) heeft recent een bijzondere vondst aan haar collectie toegevoegd: een historische brandweerpenning van de voormalige Gemeentelijke Brandweer Winschoten, vermoedelijk uit de periode 1800-1900. Deze zeldzame munt biedt een uniek inkijkje in het vroegere brandweersysteem van de regio.

In het verleden beschikte Winschoten over “spuithuisjes” op locaties zoals de Langestraat, Torenstraat en Garst. Bij brand werd de brandbel geluid om brandweerlieden op te roepen, waarna zij bij een spuithuisje het benodigde blusmateriaal ophaalden. Na het blussen ontvingen zij als dank een penning, die zij op het gemeentehuis konden inwisselen voor hun “salaris.” Hoeveel van deze penningen er zijn en hoe vaak ze werden gebruikt, is grotendeels onbekend.

De penning werd gevonden door Martijn Moed uit Hoogezand, die met een metaaldetector aan het werk was op een akker in Eexterveenschekanaal. De vindplaats roept vragen op, en een mogelijke verklaring ligt in de oude “drekstoupen.” Vroeger werd afval opgehaald en opgeslagen op de drekstoupe aan de Grintweg in Winschoten, waarna het naar Drenthe werd vervoerd om verzakte turfgronden aan te vullen. Mogelijk raakte de penning tijdens dit transport verloren.

Kom de penning bezichtigen!

De SOB stelt de penning de komende zaterdagochtenden, 9 en 16 november, tussen 9.00 en 12.00 uur tentoon. Bezoekers zijn van harte welkom om deze unieke vondst te bekijken in de oude brandweerkazerne aan de Grintweg 85, Winschoten. De stichting nodigt tevens eenieder die meer weet over dergelijke penningen of andere historische brandweervoorwerpen uit om contact op te nemen.

Foto's