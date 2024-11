Nog geen hoofddoekjes en keppeltjes voor boa’s? Flink deel gemeenteraad is het daar niet mee eens

Groningen – Boa’s, burgemeester Koen Schuiling en de (toenmalige) minister waren er niet blij mee, maar een meerderheid in de gemeenteraad stemde begin dit jaar voor een motie die het dragen van religieuze uiting door boa’s mogelijk moet maken. Maar het gaat voorlopig niet gebeuren, liet burgemeester Schuiling begin vorige maand weten. Dat is tegen het zere been van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, Student & Stad en D66.

Tijdens de stemming in de gemeenteraad in maart heerste al verdeeldheid over de motie, die werd ingediend onder aanvoering van de Partij voor de Dieren. Binnen de coalitiepartijen stemden zelfs twee raadsleden (van de PvdA) tegen het voorstel. Maar met steun van een aantal oppositiepartijen maande de gemeenteraad de burgemeester om zijn boa’s toch zaken als hoofddoekjes en keppeltjes toe te staan.

Maar die motie wordt voorlopig niet uitgevoerd, liet toenmalig burgemeester Schuiling begin oktober weten. Het nieuwe kabinet is van plan om alle religieuze uitingen bij politie en boa’s bij wet te verbieden. De gemeente heeft contact gezocht met het Rijk en andere gemeenten. Daaruit werd duidelijk: het kabinet handhaaft het verbod op religieuze uitingen in boa- en politie-uniformen. Daarom wacht het gemeentebestuur eerst af met welke regels het Rijk komt, voordat er in Groningen actie wordt ondernomen.

De partijen Partij voor de Dieren, GroenLinks, Student & Stad en D66 hebben nu opnieuw vragen gesteld aan waarnemend burgemeester Van ’t Veld over de uitvoering van de motie. De indienende partijen wijzen erop dat er nog geen wettelijke veranderingen zijn doorgevoerd en vragen zich af waarom de aangenomen motie nu niet wordt uitgevoerd.

De partijen vragen ook waarom Groningen de voorbeelden van Tilburg, Arnhem en Utrecht niet volgt. In deze steden is al ruimte gemaakt voor maatwerk, waardoor boa’s religieuze uitingen kunnen dragen. De partijen roepen het college op om te overwegen een soortgelijke aanpak in Groningen te hanteren en vragen om helderheid over de voortgang van eventuele nieuwe wetgeving.

