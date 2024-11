Preventief fouilleren in de Groningse binnenstad? Als het aan de VVD ligt wordt dat onderzocht

Groningen – Wordt het voor de politie binnenkort mogelijk om mensen in de Groninger binnenstad preventief te fouilleren? Als het aan de gemeenteraadsfractie van de VVD in Stad ligt, komt daar een onderzoek naar.

De partij roept het gemeentebestuur op uit te zoeken hoe groot de problemen zijn met steek- en schietwapens in het uitgaansgebied in Groningen, en of preventief fouilleren kan helpen geweldsincidenten te verminderen.

Om preventief te mogen fouilleren moet een gebied als veiligheidsrisicogebied worden aangewezen door de burgemeester. De burgemeester moet daartoe wel de bevoegdheid hebben. In vrijwel alle grote steden in Nederland kan een burgemeester dat doen, zonder vooraf toestemming te vragen van de gemeenteraad. Lees verder op RTVNoord.nl

