Vrachtwagen gekanteld op de Europaweg nabij de Euroborg (Video)

Groningen – Op de kruising Boumaboulevard/ Europaweg is vrijdagmorgen rond 10:15 uur een vrachtwagen uit het Friese Workum gekanteld. De chauffeur is door een omstander uit de cabine gehaald en was lichtgewond. De politie was snel ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht. Veel mensen(die er langs reden) werden bekeurd vanwege de telefoon in handen houden.



De Europaweg is deels afgesloten door het ongeval. Berger Poort kwam voor de berging, om 13:00 uur stond de truck weer rechtop . Video.

