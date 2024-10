Veel rook na brand in schuur Zwaluwoever Delfzijl (update)

Delfzijl – Brandweer Delfzijl moest donderdag om 12:20 uur naar de Zwaluwoever in Delfzijl uitrukken voor een brand in een schuur. Dit zorgde voor forse rookontwikkeling zegt de brandweer. De brand was snel onder controle.

Wat de oorzaak is van de brand wordt nog onderzocht. Niemand raakte gewond. Het pand werd geventileerd en Stichting Salvage komt voor de afwikkeling van der schade zegt Jesse Mol van de brandweer tegen 112Groningen. Lees ook VR.

Update: Door een snelle inzet van de eerste ploeg is de brand onder controle. Het sein brand meester is gegeven. De brand heeft voor veel schade gezorgd, ook bij de buren. De ploegen ter plaatse doen nog een nacontrole en gaan nog ventileren. Meldt de brandweer.

Foto's