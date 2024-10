🚧 De Stadsparkweg, langs de Gasunie, is afgesloten op 4 en 5 november.

🔄 Verkeer van de Leonard Springerlaan naar Ring Zuid of de A7 wordt Ring West opgeleid. Via af- toerit Hoendiep (17) kunnen ze Ring West weer oprijden richting het zuiden. #Groningenhttps://t.co/pnZuxBTJva