Leek – Het ongeval op de A6 bij de Ketelbrug, in de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 oktober, waarbij een 63-jarige vrouw uit Leek lichtgewond raakte, werd veroorzaakt door een spookrijder meldt Dvhn.nl dinsdagavond. De spookrijder, een 22-jarige man uit Heerenveen, botste frontaal op haar auto en raakte zwaargewond.

>Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De reden van het spookrijden is nog onbekend. Meer en bron Dvhn.nl.

Foto's