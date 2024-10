Groningen – In de eerste week van oktober zijn in de provincie Groningen negentien mensen die als bestuurder of passagier op een e-bike reden en vier mensen die op een fatbike zaten na een ongeluk op de spoedeisende hulp (SEH) beland. Zie ook.



Dat blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Dat is het grootste aantal van de drie noordelijke provincies. Dat meldt Rtvnoord woensdag.

