Gaslekkage aan de Groningerstraat in Roden

Roden – Op woensdag 16 oktober is er om 16:29 uur in de middag een melding binnengekomen op de lokale meldkamer in verband met een melding van gaslucht in Roden aan de Groningerstraat. De brandweer is direct met spoed uitgerukt naar deze locatie op de Groningerstraat.

Er werd later een gaslekkage ontdekt bij de Groningerstraat, in de buurt van het lokale Shell-tankstation. In de omgeving van een woning werd een sterke gaslucht waargenomen, waarna de autoriteiten snel besloten om de weg tijdelijk af te sluiten. Het lek bevond zich naast de straat in een sloot.

Het was niet duidelijk hoe ernstig de situatie kon zijn. Er wordt extra materieel ingezet om de situatie onder controle te krijgen.

De Groningerstraat en de wegen rondom bleven een paar uur afgesloten, terwijl Enexis probeerde het lek te dichten en de hulpdiensten ondertussen bezig was om de situatie veilig te stellen. Hulpdiensten waren ter plaatse en hield de situatie nauwlettend in de gaten om verdere escalatie te voorkomen.

Waardoor het lek is ontstaan is niet bekend. Waarschijnlijk door het schoonmaken van de sloten kan er een leiding geraakt zijn.

Foto's