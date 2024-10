Beerta – Op de Hoofdweg in Beerta is woensdagavond rond 22:45 uur brand uitgebroken in de slaapkamer van een woning.

De brandweer was snel ter plaatse en bluste de brand. Het betrof een `elektrische deken`, er werden wat sloopwerkzaamheden gedaan door de brandweer. Veel buurtbewoners namen een kijkje nemen. Het pand werd geventileerd.

Foto's