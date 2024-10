Grote rookpluim boven Stad door afvalbrand Gdanksweg (+Video)

Groningen – Bij een afvalverwerker aan de Gdanskweg in de stad is dinsdagochtend om 07:23 uur brand uitgebroken in een berg met ijzer afval.

Er was een grote rookpluim te zien boven de stad. De brandweer is massaal aanwezig. Ook was er een NL Alert, deze werd om 08:53 uur weer ingetrokken. Video.

Doordat ze met behulp van twee schuimblusvoertuigen en een watertankwagen uit Eelde veel water op de brand konden krijgen is de brand nagenoeg onder controle. De zwarte rookwolken zijn verdwenen en een kraan trekt de berg afval uit elkaar zodat ze alles kunnen afblussen, de brand is meester. Reageer via Facebook. Lees ook VR.

