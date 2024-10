Rechter noemt gedrag Stadjer die poeder voor productie synthetische drug vervoerde ‘oliedom’

ASSEN (ADP) – Een 34-jarige man uit Groningen werd vorig jaar in december bij Gasselte betrapt met 50 kilo BMK-glycidezuur in zijn auto. Een poeder die wordt gebruikt bij de productie van synthetische drugs. De man hield tegenover de politie vol dat het oliebollenmix was. Dit gedrag is volgens de rechter ‘oliedom’.

Tegen de man was vijftien maanden cel geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De rechter vindt het een ernstig feit, maar de persoonlijke omstandigheden van de man spelen ook een rol. Hij legde de Groninger een taakstraf van 240 uur op en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. De man draagt sinds negen maanden een enkelband, heeft een baan en een woning. Door hem vast te zetten zou hij dit allemaal verliezen, redeneerde de rechter.

De wagen van de man werd bij de grensovergang bij Zwartemeer gespot. Het kenteken stond geregistreerd. Bij Gasselte werd de auto aan de kant gezet. Achter het stuur zat de Groninger. De wagen was niet van hem, zei de man. De agenten zagen in de kofferbak dozen met Aziatische tekens. Daarin zat de glycidezuur. In de telefoon van de Stadjer stonden berichten met een onbekend gebleven persoon over het ophalen van ‘shit’, waarvoor hij 750 euro zou krijgen.

Foto's