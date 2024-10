Hoogezand – Op de rotonde aan het Den Uylplein (aan de Abraham Kuypersingel) in Hoogezand is een automobiliste zondagavond tegen een boom gebotst. De vrouw verloor door onbekende reden de macht over het stuur en kwam tegen de boom tot stilstand. Het is onbekend of zij mee is genomen naar het ziekenhuis.

Getuigen meldden dat de vrouw al een ‘behoorlijk stuk raar en opvallend’ door de straten van Hoogezand reed. Dat meldt Dvhn.nl(foto) zondagavond.

Foto's