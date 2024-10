Drukte en goede sfeer bij de 37e 4Mijl in Groningen (sfeerfoto’s)

Groningen – Op zondag 13 oktober hebben Nik Lemmink en Ineke van Koldam de winst weten te bemachtigen tijdens de 37e editie van de Menzis 4 Mijl van Groningen.

De handbikers, die trainen onder de vlag van Stichting BEA bij het nieuwe Paralympisch Centrum Noord op UMCG-locatie Beatrixoord in Haren, werden allereerst met groot applaus ontvangen op de Vismarkt. Alle supporters waren onder de indruk van hun prestaties.

Slechts 5 minuten na de start van de handbikers werd het startschot voor de Wedstrijdloop en de Charity Run gegeven door Wouter Bos vanuit Menzis. Over de gehele 6,4 km was het erg spannend, het wedstrijdveld lag dicht bij elkaar. Uiteindelijk wist Nik Lemmink van Team 4 Mijl de leiding te bemachtigen.

Hij sloeg een gat naar zijn concurrenten en gaf deze leiding ook niet meer weg. In een tijd van 00:18:28 wist hij de finish op de Vismarkt te bereiken vanaf de start in Haren. Zijn concurrent Yorick van de Kerkhove kwam slechts 6 seconden later over de finish in een tijd van 00:18:34. Het podium werd versterkt door de Belg Arnaud Dely in een tijd van 00:18:36.

Bij de vrouwen lag Ineke van Koldam al snel aan kop. Ze liet haar concurrenten Jacelyn Gruppen en Merel van der Marel achter zich en zette daarbij een tijd van 00:21:14 neer. Voorafgaand aan deze dag had ze niet verwacht de 4 Mijl te winnen, waardoor deze overwinning extra bijzonder is. Haar concurrent Gruppen mocht met haar tijd van 00:21:24 ook plaatsnemen op het podium, gevolgd door Merel van der Marel in 00:21:38.

Over dezelfde finishlijn finishen vandaag maar liefst 25.000 deelnemers, waaronder Arjen Robben en Erben Wennemars. Zij kwamen als ambassadeurs van het Jeugdfonds Sport & Cultuur deel aan de Charity Run.

Zij kwamen daarbij ook als eerste van hun groep over de finish. Na het spektakel van de Wedstrijdloop belooft het nog een prachtige dag te worden vol recreatieve lopers en bedrijventeams. Dat meldt 4Mijl in een persbericht. Winnaars bedrijvenloop 2024(foto). En de laatste kwam rond 16:15 u over de finish.

Foto's