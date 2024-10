Charity Run levert ruim 53000 euro op voor Jeugdfonds Sport en Cultuur

Groningen – De Charity Run die zondag tijdens de 4 Mijl werd gehouden heeft een bedrag van 53.326 euro opgeleverd. Het geld gaat naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Het geldbedrag werd zondagmiddag bekendgemaakt op de Vismarkt. Deelnemers aan de 4 Mijl hadden de mogelijkheid om tijdens hun inschrijving 7,50 euro te doneren aan het goede doel. Zondag liep tijdens de hardloopwedstrijd een groep gesponsorde lopers, onder wie Arjen Robben en Erben Wennemars, de 4 Mijl om aandacht te vragen voor het goede doel. Zegt Oogtv.nl.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zet zich in voor kinderen die opgroeien in gezinnen met geldzorgen. Ook helpt het fonds in het voorzien van benodigde kleding en attributen. Voor een gemiddeld bedrag van driehonderd euro kan één kind een jaar lang lid worden van zijn of haar favoriete sport- of cultuurclub. De 4 Mijl heeft wel laten weten dat het dit jaar voor de laatste keer het Jeugdfonds Sport & Cultuur ondersteunt.

Foto's