Groningen- In de Oude Kijk in ‘T Jatstraat heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een scooter en een fietser. Hierbij is de scooter bestuurder gewond geraakt. De exacte toedracht is onbekend.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het slachtoffer ging mee naar het ziekenhuis. De politie noteerde de gegevens.

Foto's