Opnieuw zijn er `tuinsluipers actief` in Beijum

Groningen – Opnieuw lijken er tuinsluipers actief te zijn in de wijk Beijum. Dat meldt de website Beijumnieuws waar ook een foto van de insluiping wordt gedeeld.

De opname is in de nacht van maandag op dinsdag rond 03.30 uur gemaakt aan de Mudaheerd. Twee mannen slopen door een voortuin. Ondertussen keken en voelden ze of er ook deuren van woningen, schuurtjes en voertuigen geopend konden worden. Op Beijumnieuws wordt aan bewoners geadviseerd om alles goed af te sluiten. Het is onbekend of de personen ook in andere straten actief zijn geweest.

Afgelopen zomermaanden was er ook een insluiper actief in de wijk. Deze werd onder andere gesignaleerd aan de Hylkemaheerd, Fultsemaheerd, Heratemaheerd, Rensumaheerd en Scheltemaheerd. Ook deze persoon werd door camera’s vastgelegd. De politie begon een onderzoek. In juli leidde dit tot een aanhouding. Schrijft Oogtv.

