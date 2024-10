Berger Poort heeft bus uit weiland losgetrokken (update)

Groningen – Een bus van Qbuzz die onderweg was van Scharmer naar het Hoofdstation heeft woensdagmorgen zo’n twee uur vastgestaan aan de Olgerweg tussen Engelbert en Groningen.

Volgens Qbuzz had de chauffeur een verkeerde afslag genomen. Vervolgens wilde de chauffeur keren, omdat in die weg een tunnel ligt waar de harmonicabus te hoog voor is.

Qbuzz laat weten dat er geen passagiers aan boord waren en dat er zo snel mogelijk een andere bus op de lijn gezet is schrijft Rtvnoord. Berger Poort heeft de bus inmiddels uit het weiland gehaald.

