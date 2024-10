Veertien dagen langer vast voor verdachte schietpartij Vinkhuizen -bar

Update 05-10-24

De politie heeft een 39-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident aan de Siersteenlaan. Hij zit vast en wordt verhoord.

Oorspronkelijke bericht

Om ongeveer 17:30 uur kregen we een melding van een schietincident in een horecagelegenheid aan de Siersteenlaan. Meerdere eenheden gingen op de melding af. De politie is direct een onderzoek gestart. Er is gesproken met meerdere getuigen.

Meer informatie

Mogelijk zijn er mensen die gisteren nog niet met de politie hebben gesproken, maar wel over relevante informatie beschikken. Weet u meer? Was u gistermiddag getuige van het schietincident of heeft u informatie over wie hier mogelijk bij betrokken is? Heeft u mensen horen praten over het incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.