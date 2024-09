Korte brand in woning aan de Schaaksport door tosti-apparaat

Groningen – In een woning aan de Schaaksport heeft zaterdagochtend korte tijd brand gewoed. De brand ontstond vermoedelijk door een tosti-apparaat, maar de brandweer had het vuur snel onder controle.

Er vielen geen gewonden bij het incident. Wel is er sprake van rook- en brandschade in de woning. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade en het herstelproces.

De brandweer kon door snel optreden erger voorkomen. De exacte oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

