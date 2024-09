Bezorger mist bocht op N46 richting Beijum Zuid: auto gelanceerd, geen gewonden

Groningen – Op de N46 ter hoogte van Beijum Zuid is een bezorger zaterdagavond met zijn auto van de weg geraakt. De bestuurder miste een bocht, waardoor het voertuig rechtdoor schoot, werd gelanceerd en uiteindelijk aan de andere kant van de weg tot stilstand kwam.

Wonder boven wonder raakte niemand bij het incident gewond. De auto liep echter aanzienlijke schade op. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de oprit vanaf Beijum Zuid naar de N46 richting Bedum is tijdelijk afgesloten om bergingswerkzaamheden uit te voeren.

De exacte oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Weggebruikers werden geadviseerd rekening te houden met de tijdelijke afsluiting en omleidingen.

Foto's