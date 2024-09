Brandstichtingen in coniferenhagen Delfzijl en Appingedam: politie zoekt getuigen

Delfzijl – Afgelopen weekend zijn er op vrijdag 20 en zaterdag 21 september ’s avonds en ’s nachts meerdere branden gesticht in coniferen en coniferenhagen bij woningen in Delfzijl en Appingedam. Dankzij het snelle ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de branden oversloegen naar nabijgelegen woningen en schuren.

De politie heeft de brandstichtingen in onderzoek en doet een dringende oproep aan eventuele getuigen. Heeft u iets verdachts gezien of beschikt u over camerabeelden uit de omgeving? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Ziet u een verdachte situatie, bel dan direct 112.

