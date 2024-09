Brandstichtingen in Delfzijl en Appingedam: Politie zoekt getuigen en camerabeelden (update)

Delfzijl – Afgelopen weekend zijn er op vrijdag 20 en zaterdag 21 september ’s avonds en ’s nachts meerdere branden gesticht in coniferen en coniferenhagen bij woningen in Delfzijl en Appingedam.

Dankzij het snelle ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de branden oversloegen naar nabijgelegen woningen en schuren.

Update maandag: Meldingen van brandstichtingen waren aan de Hornsbornplaat (zaak 2024258245) Maisveld (zaak 2024258246), Veldoven (zaak 2024258255), Huibertplaat (zaak 2024258267) en de Koningsplaat (zaak 2024258276) in Delfzijl.

In de nacht van zaterdag 21 september op zondag 22 september, kregen wij meldingen van brandstichtingen aan de Hornsbornplaat (zaak 2024259132), Erwtenkamp (zaak 2024259144) in Delfzijl en de Solwerderstraat (zaak 2024259158), Tichelplaats (zaak 2024259162), Lange Sissen (zaak 2024259165), Spijkerlaan (zaak 2024259168), Rootveld (zaak 2024259170) en de Derk Boeremastraat (zaak 2024259167) in Appingedam.

Heeft u rondom het tijdstip van de brandstichtingen iets verdachts gezien? Heeft u mogelijk camerabeelden? Of weet u anderszins meer over deze incidenten? Dan komen we graag met u in contact door te bellen met 0900-8844 of via de chat van dit platform ovv het zaaknummer. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800-7000. Bent u ook slachtoffer geworden van brandstichting en heeft u nog geen melding of aangifte gedaan bij de politie? Doe dit dan alsnog via politie.nl of bel 0900-8844.

