Spitsenduo Harris Huizingh en Hennie Meijer in de schijnwerpers tijdens ‘Helden van Toen’-avond

PATERSWOLDE – FC Groningen-supporters en voetballiefhebbers krijgen binnenkort opnieuw de kans om een bijzondere avond te beleven met hun voetbalhelden tijdens de tweede editie van ‘De Helden van Toen’. Op woensdag 9 oktober vindt in Paterswolde de tweede editie plaats van deze speciale avond, met sterspelers van weleer in de schijnwerpers.

Het evenement komt uit de koker van Business Exposure onder leiding van Raimond Walthaus en oud-topvoetballer Rob McDonald. Het biedt een unieke terugblik op de gloriedagen van de club.

Doel:

Achter de schermen wordt inmiddels hard gewerkt aan een derde editie, waarbij de successen van FC Groningen tegen Inter Milan centraal staan. “Het doel van de events is trouwe supporters opnieuw een onvergetelijke avond te bezorgen, net als eerder dit jaar bij Huize Maas, waar de triomfen tegen Atlético Madrid de rode draad vormden,” aldus McDonald.

Legendarische spitsen:

In de hoofdrol op woensdag 9 oktober in Paterswolde staan de legendarische spitsen Harris Huizingh en Hennie Meijer. Het spitsenduo, dat furore maakte bij FC Groningen in de jaren ’90, deelt hun mooiste herinneringen en persoonlijke anekdotes met de aanwezige fans. Het duo zal het publiek meenemen op een reis door de tijd, met verhalen die menig supporter weer kippenvel zal bezorgen.

Rijke geschiedenis:

Het evenement wordt gehost door de bekende FC Groningen-presentator Emiel Venema, die als geen ander de rijke clubgeschiedenis tot leven kan brengen. Het evenement in Paterswolde sluit aan op de succesvolle eerste editie van ‘De Helden van Toen’, waar FC Groningen’s overwinning op Atlético Madrid uit 1983 werd gevierd.

Locatie 9 oktober:

Fletcher Familie Hotel Paterswolde, gelegen vlakbij de stad Groningen, vormt de perfecte setting voor deze bijzondere avond op 9 oktober aanstaande. De rustige, luxe ambiance en de uitstekende faciliteiten van het hotel dragen bij aan een intiem en gezellig samenzijn met de aanwezige oud-spelers en supporters. Familiehotel Paterswolde biedt daarmee een ideale balans tussen comfort en nostalgie en zorgt ervoor dat de gasten optimaal kunnen genieten van deze bijzondere voetbalavond. Parkeren is kosteloos.

Reserveer nu je tickets:

Tickets voor deze unieke avond zijn via rwproducties.nl te reserveren. Wees er snel bij, want de vorige editie was in korte tijd uitverkocht! Deze avond is een buitenkans voor alle supporters om hun voetbalhelden van dichtbij te ontmoeten en een avond vol onvergetelijke momenten te beleven. Zorg dat je erbij bent! Mis deze kans niet om samen met andere supporters de gloriedagen van de club opnieuw te beleven!

Over RW Producties en Rob McPro:

RWProducties.nl staat onder leiding van Raimond Walthaus en is een toonaangevende organisator van sport- en business events. Met een scherp oog voor detail en een passie voor het verbinden van mensen, heeft Walthaus talrijke evenementen georganiseerd die deelnemers bijblijven door hun unieke sfeer. Onder zijn leiding is RW Producties uitgegroeid tot een belangrijke speler in de evenementenwereld, waar sport en netwerken op een bijzondere manier samenkomen. Voor het project Helden van Toen werkt Walthaus nauw samen met ex-top profvoetballer Rob McDonald en zijn internationale voetbalnetwerk (www.robmcpro.com).

