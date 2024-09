Meerdere conifeerbranden in Delfzijl

Delfzijl – De brandweer van Delfzijl heeft vrijdagavond laat en in de nacht naar zaterdag diverse conifeerbranden geblust schrijft Dvhn.nl. Rond 23:40 uur stonden een coniferenhaag en een schutting in brand, waarbij het vuur dreigde over te slaan naar een houten schuur. De bewoners wisten de brand met emmers water onder controle te krijgen, waarna de brandweer nabluswerkzaamheden heeft verricht.

Een uur stond een coniferenhaag aan het Maisveld in brand. Een schutting en een schuurtje raakten beschadigd. Nagenoeg tegelijkertijd stonden coniferen in brand aan de Zigzagoven. Omwonenden blusten het vuur. Meer info op Dvhn.nl(+bron)

Foto's