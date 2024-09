Agenten brengen gevaarlijk rijdende bestuurder tot stilstand op zuidelijke ringweg

Groningen – Meerdere politiewagens en agenten moesten er in de nacht van vrijdag op zaterdag aan te pas komen om een bestuurder met gevaarlijk rijgedrag tot stilstand te brengen op de zuidelijke ringweg. Dat meldt de politie op sociale media.

Op de meldkamer kwamen meldingen binnen dat een automobilist gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Daarop werden meerdere surveillancewagens naar de locatie gestuurd. Agenten kregen de bestuurder in de smiezen toen deze op de zuidelijke ringweg in de richting van het Julianaplein reed. “De persoon reed zeer gevaarlijk en liet verward rijgedrag zien”, schrijft de politie. “We hebben er voor kunnen zorgen dat de automobilist tot stilstand kwam.”

Op een filmpje is te zien dat meerdere politiewagens om het voertuig zijn gaan rijden en op die manier de bestuurder gedwongen hebben om te stoppen. De politie schrijft dat de automobilist is onderzocht door medisch personeel. Vanwege de situatie was de zuidelijke ringweg korte tijd afgesloten. Meldt Oogtv.nl.

