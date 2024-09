Delfzijl – Een automobilist is woensdamorgen in botsing gekomen met een vrouw op een fiets. Het gebeurde op de kruising Sikkel met het Zwet in Delfzijl. Bij de aanrijding kwam de fiets vast te zitten onder de band van de auto. Het voertuig kreeg hierdoor een lekker band.

Ambulancemedewerkers hebben de fietser nagekeken. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis schrijft Rtvnoord in hun 112Blog.

Foto's