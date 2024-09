Kabinet wil bezuinigen op brandweerzorg en crisisbeheersing, veiligheidsregio’s bezorgd

Groningen – Veiligheidsregio Groningen krijgt net als de 24 andere veiligheidsregio’s in ons land te maken met een bezuiniging van tien procent. Dat blijkt uit de stukken van de Miljoenennota die dinsdag gepresenteerd zijn. De veiligheidsregio’s spreken gezamenlijk hun zorgen uit. Dat meldt OOGTV.nl

Uit de Miljoenennota blijkt dat het kabinet veiligheid een prioriteit vindt. Echter wordt er wel bezuinigd op crisisbeheersing en brandweerzorg. Het Veiligheidsberaad, dat gevormd wordt door de 25 veiligheidsregio’s, zegt dat dit grote en ongewenste effecten zal hebben op de taakuitvoering van de veiligheidsregio’s en daarmee op de veiligheid van de samenleving.

“Dringend beroep”

“Het is goed dat dit kabinet veiligheid prioriteert, maar dat gaat moeilijk samen met de aangekondigde bezuiniging op de veiligheidsregio’s”, reageert voorzitter Hein van der Loo van het Veiligheidsberaad. “Wij doen daarom een dringend beroep op het kabinet om de specifieke Rijksfinanciering niet alleen in stand te houden, maar ook te investeren in de toekomst van de brandweer. Dit levert anders directe problemen op voor onze inzet bij crises en rampen.” Volgens het Veiligheidsberaad wordt er op 7 oktober over de kwestie gesproken met minister David van Weel (VVD) van Justitie en Veiligheid.

Wat doet een veiligheidsregio?

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s waarvan Groningen er één is. Een veiligheidsregio is een gebied waarin er wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Foto's