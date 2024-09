Groningen – Politie agenten hebben in de nacht van zondag op maandag twee auto inbrekers aangehouden in de omgeving van de Oosterhaven. Meldt Gerard de Jonge via X.

De twee inbrekers waren 27 en 28 jaar oud. Agenten kwamen de mannen op het spoor na een melding uit de omgeving. In de buurt van de straat waren totaal vier auto’s opengebroken.

Beide mannen zijn ingesloten en worden maandag verhoord.

Foto's

Deel dit artikel

Social media