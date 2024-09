Dit zijn twee belangrijke verzekeringen voor kleine ondernemers

Regio – Als je een eigen bedrijf hebt, is het slim om na te denken over verzekeringen die je kunnen beschermen tegen onverwachte situaties. Twee belangrijke verzekeringen die je als ondernemer zeker zou moeten overwegen, zijn de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

In dit artikel leggen we uit waarom deze verzekeringen zo belangrijk zijn en wat ze voor je kunnen betekenen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als ondernemer wil je natuurlijk niet denken aan het scenario waarin je door ziekte of een ongeluk niet meer kunt werken. Maar stel je voor: je bent een zelfstandig grafisch ontwerper en je raakt je hand ernstig geblesseerd. Ineens kun je je werk niet meer doen en valt je inkomen weg. Als je geen buffer hebt opgebouwd, dan kan dit een enorme financiële klap zijn.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan je dan redden. Deze verzekering zorgt ervoor dat je een inkomen hebt als je door een blessure of ziekte niet meer kunt werken. Het geeft je de rust dat je altijd je vaste lasten kunt blijven betalen, ook als je tijdelijk niet kunt werken.

De premie van een AOV hangt af van verschillende factoren, zoals je leeftijd, je beroep en het bedrag dat je wilt verzekeren. Zo is het risico op arbeidsongeschiktheid in de bouw bijvoorbeeld hoger dan in de ICT-sector, wat invloed heeft op de premie die je betaalt. Het kan aantrekkelijk zijn om te besparen op een AOV, maar bedenk wel dat je zonder deze verzekering geen inkomen hebt als je iets overkomt. Deze verzekering is dus misschien niet iets om op te bezuinigen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Als ondernemer heb je ongetwijfeld wel eens gehoord van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de kosten van schade die jij of je medewerkers aan anderen of aan andermans spullen toebrengen tijdens het werk. Stel, je hebt een cateringbedrijf en een van je medewerkers morst hete soep over een klant. De klant raakt gewond en besluit jouw bedrijf aansprakelijk te stellen voor de medische kosten. In zo’n geval kan een AVB uitkomst bieden en de financiële gevolgen voor je bedrijf beperken.

Het is belangrijk om te weten dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is, maar wel sterk aan te raden. Vooral voor kleine ondernemers en zzp’ers kan een claim zonder verzekering een enorme financiële klap zijn. Het afsluiten van een AVB biedt je dus de gemoedsrust dat je niet persoonlijk opdraait voor hoge kosten door een ongeluk.

