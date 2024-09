Wat is er aan de hand in de Oosterparkwijk? Gemeenteraad buigt zich over reeks incidenten

Groningen – De PVV en de Stadspartij in de gemeenteraad van Groningen maken zich zorgen over de veiligheid in de Oosterparkwijk in Stad. Begin deze maand werden buurtbewoners opgeschrikt door een explosie aan de Jan Groningerstraat. Het was niet het eerste incident dat dit jaar plaatsvond in de wijk.

‘Onze achterban woont grotendeels in deze wijk’, zegt PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw woensdagmiddag in de raadszaal. ‘De dingen die wij horen van bewoners, daar valt mijn mond van open.’ Volgens Blauw heerst er een algemeen gevoel van onveiligheid. Lees verder op RTVNoord.nl

Foto's