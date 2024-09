“Geen aanleiding om te denken dat explosie Oosterparkwijk werk is van criminele bende”

Groningen – De gemeente herkent zich niet in het beeld dat criminele bendes verantwoordelijk zijn voor de incidenten die zich de afgelopen periode hebben voorgedaan in de Oosterparkwijk. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) woensdag laten weten.

Molema reageerde op vragen van de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen. PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw: “Vorige week heeft zich in de Jan Groningerstraat een explosie voorgedaan bij een woning waarbij er flink wat schade is ontstaan. Mijn mond is opengevallen van verbazing naar aanleiding van verhalen die ik gehoord heb. Aldus Oogtv.

Een deel van onze achterban woont namelijk in deze wijk. Zij ervaren een toenemend gevoel van onveiligheid. Geweldsincidenten en overlast zijn enorm toegenomen. Het gaat om schietpartijen, diefstal en overlast door drugsdealers. Er wordt gesproken over criminele bendes. De cijfers liegen er ook niet om: in

2021 waren er 183 geregistreerde incidenten, tegenover 404 vorig jaar. Wij zijn benieuwd hoe het College tegen deze situatie aankijkt en of er een plan van aanpak is.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Geen criminele bendes”

De wethouder is in haar beantwoording duidelijk. “We zijn bekend met het aantal incidenten in deze wijk”, vertelt Molema. “Het is buitengewoon vervelend dat het plaatsvindt. Wij herkennen ons echter niet in het beeld dat er criminele bendes actief zouden zijn. De politie doet onderzoek naar de gebeurtenissen. Daaruit blijkt dat er geen aanleiding is om te denken aan criminele bendes.”

“Langs de deuren”

De gemeente zit ondertussen niet stil: “Samen met WIJ zijn wij van deur tot deur gegaan in de Jan Groningerstraat, de Piet Fransenlaan en de Tjerk Bolhuisstraat. We hebben met bewoners gesproken en gevraagd dat ze nodig hebben. Daarnaast houdt de politie extra surveillancerondes in de wijk en is er extra toezicht van boa’s. Door bewoners wordt hier positief op gereageerd. We zijn van plan om vaker op deze wijze te reageren wanneer zich heftige incidenten voordoen.”

