Dropping parachutisten in Marnewaard luidt serie luchtlandingen in

Marnewaard – Militairen van 11 Luchtmobiele Brigade en de luchtmacht voeren een grote luchtlanding uit in Marnewaard. De woensdag geplande operatie is onderdeel van de 14 dagen durende oefening Falcon Leap die vandaag is begonnen. Hierbij trainen militairen uit 12 landen het droppen van vrachtladingen en parachutisten boven Nederland en België.

Bij de dropping boven het oefenterrein Marnewaard zijn meer dan 100 militairen betrokken. Ze springen met parachutes uit onder meer C130-transportvliegtuigen en buitenlandse toestellen om een luchtlandingsaanval te trainen.

Later in de week herhalen ze dit in samenwerking met parachutisten van NAVO-bondgenoten. Er doen totaal zo’n 1.000 militairen en meer dan 10 vliegtuigen uit 12 landen mee. Het gaat om België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De militairen voeren tijdens de oefening ook luchtlandingen uit met elkaars uitrustingen en vliegtuigen. Op die manier wordt de samenwerking tussen de verschillende krijgsmachten verder geperfectioneerd.

Market Garden

Na afloop van Falcon Leap doet een groot deel van de militairen mee aan de herdenking van Operatie Market Garden bij Ede op 21 september. Boven de Ginkelse Heide worden op die dag honderden parachutisten uit de deelnemende NAVO-landen gedropt. Dit is een eerbetoon aan de geallieerde militairen die in 1944 tijdens de luchtlandingsoperatie in Arnhem vochten voor onze vrijheid.

Voorbereiding op conflict

Luchtlandingsoperaties zijn ook in deze tijd nog een belangrijk inzetmiddel voor de NAVO. Het is een van de weinige manieren om grote aantallen militairen en materieel af te leveren in gebieden waar geen grondtroepen zijn, zonder vliegtuigen aan de grond te zetten.

Falcon Leap is een gereedstellingsoefening voor de luchtmobiele brigade, waardoor zij klaar staan voor inzet, waar ook ter wereld. De oefening is extra belangrijk vanwege de voorbereiding op een eventueel grootschalig conflict, waar steeds meer rekening mee wordt gehouden.

Foto's