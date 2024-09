Tijdelijke Vissserbrug ligt op zijn plek: eind volgende week kunnen fietsers en voetvangers weer oversteken

Groningen – Fietsers en voetgangers kunnen eind volgende week de A weer oversteken, vlak naast de in juli afgevoerde Visserbrug. Werknemers van machinefabriek Rusthoven uit Stad plaatsen dinsdagochtend de onderdelen voor de tijdelijke oversteek over het water.

“We hebben hem geplaatst met behulp van een kraan”, vertelt een projectleider van het bedrijf. “De oversteek ligt op een moeilijke positie, met de bomen eromheen. Daarom hebben we de brugdelen eerst om de bomen heen gehesen, zodat we ze niet raken of beschadigen. Het laatste stuk hebben we de brug naar de kade toe gerold en vervolgens op de fundering geplaatst.”

De tijdelijke brug is vrij bijzonder, omdat de oversteek ook ruimte biedt aan het scheepvaartverkeer door de Diepenring. Met andere woorden: hij kan open en dicht. “Hij kan in- en uitschuiven met behulp van ballast. Als er een schip aankomt, schuift de brug naar de kade. Stadsbeheer krijgt het beheer over de brug en kan hem open- en dichtdoen, zoals bij alle andere bruggen.”

De Visserbrug werd begin juli afgevoerd voor herstelwerkzaamheden. Enkele weken daarvoor werd duidelijk dat de bediening van de brug niet meer werkte. Na technische inspectie bleek dat één van de ‘scharnieren’ van de brug stuk was en dat de brug niet veilig open- en dicht kon. Daarom is de brug anderhalf tot twee jaar buiten gebruik.

Vrijwel meteen na de inspectie van de kapotte Visserbrug werd besloten een tijdelijke oversteek voor fietsers en voetgangers te maken. Toch duurt het nog even voordat fietsers en voetgangers kunnen oversteken. “We stellen hem vandaag af en morgen doen we dat nog eens. Daarna moeten er nog wat andere zaken worden geregeld, dus we verwachten dat de brug eind volgende week open kan.”

