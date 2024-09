Ruimte efficiënt opwarmen? Kies voor een laserkachel

Groningen – Ben jij al een tijdje op zoek naar een goed alternatief op een elektrische kachel voor het opwarmen van je garage, vakantiehuis of werkkamer? Dan is een petroleumkachel hiervoor de perfecte keuze. Vooral als het gaat om het doelgericht verwarmen van een bepaalde ruimte, is dit qua kosten vele malen goedkoper dan veel alternatieven.

Daarom willen we het in dit artikel met name hebben over de laserkachel. Een laserkachel is naast de gevel- en kouskachel één van de drie petroleumkachels waaruit je kunt kiezen. De gevelkachel wordt voornamelijk gebruikt voor overkappingen en de kouskachel is ideaal voor het snel opwarmen van een ruimte, maar heeft bijvoorbeeld niet altijd de mogelijkheid om de temperatuur te kunnen instellen.

Wat zijn laserkachels en hoe werken ze?

Voor we verdergaan, is het goed om eerst even wat verder uitleg te geven over de laserkachel en hoe deze precies werkt. Een laserkachel is een type petroleumkachel die vooral gebruikmaakt van infraroodstraling om een bepaalde ruimte op te warmen. Het verschil met veel andere soorten verwarming is dat deze direct het object verwarmt. Dit heeft als voordeel dat er niet onnodig energie en dus warmte verloren gaat, waardoor je dus veel minder kosten maakt voor het verwarmen van een bepaalde ruimte. Het voordeel is dat je een ruimte veel sneller kunt opwarmen en dus niet eerst een tijdje hoeft te wachten voordat het warm begint te worden. Wat ook een voordeel is, is dat de laserkachel zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de warmte. Zo is het dus overal even warm, een beetje hetzelfde idee als met vloerverwarming bijvoorbeeld.

De voordelen van laserkachels vergeleken met traditionele verwarming

Nu je weet wat een laserkachel is en hoe ze werken, is het tijd om de voordelen ten opzichte van de traditionele manier van verwarmen wat verder uit te lichten.

Laserkachels zijn een stuk zuiniger

Het grootste voordeel en vaak ook de reden waarom mensen kiezen voor een laserkachel, is dat ze een stuk zuiniger zijn qua verbruik in energie. Dit komt doordat de warmte rechtstreeks naar objecten en ook mensen wordt gestraalt, waardoor er vrijwel geen energie verloren gaat aan het verwarmen van ongebruikte ruimtes, zoals we dit bij een radiator natuurlijk wel zien.

Snelle opwarmtijd

Een kachel gebruik je natuurlijk om een ruimte te verwarmen. Hoe fijn is het dan dat dit ook snel gebeurt? Kies je voor een zibro laserkachel, dan is de ruimte die je wilt verwarmen vaak al binnen een paar seconden aangenaam. Daar waar een radiator natuurlijk veel meer tijd nodig heeft om op te warmen, is dit met een laserkachel van Zibro dus absoluut niet het geval, hoe fijn is dat?

De warmte wordt gelijkmatig verspreid

Je kent het wel, het is koud en je zet de verwarming een paar graden hoger, maar voor de hele ruimte warm is, ben je al snel een minuut of 10 verder. Vooral met radiatoren is dit het geval. Deze verwarmen de lucht om zich heen, die vervolgens moet worden verspreid door de hele ruimte. iets wat met de laserkachel dus niet het geval is. Doordat deze kachel werkt met stralingswarmte, wordt de hele ruimte gelijkmatig opgewarmd.

Geen circulatie van lucht

Naast de vele praktische voordelen, is een laserkachel ook een stuk beter voor onze gezondheid. Doordat een laserkachel niet werkt met een circulatie van lucht, worden stofdeeltjes en allergenen natuurlijk ook niet actief rond geblazen. Het is dus ook voor mensen met allergieën een goede manier om de lucht een stuk schoner te houden.

Hoe kies je de juiste laserkachel

Nu je weet welke voordelen deze kachel heeft, is het goed eens te kijken naar hoe je nu een geschikt model kiest. We hebben het natuurlijk al even gehad over de Zibro laserkachel, wat als je het ons vraagt, een absoluut topmerk. Uiteraard zijn er ook van dit merk allerlei modellen en is het goed eens te kijken naar wat standaard basisprincipes zodat je precies weet waar je op moet letten.

Hoe groot is de ruimte?

Afhankelijk van de ruimte, is het goed te kijken naar het vermogen van de kachel die je koopt. Een kachel met een te klein vermogen zorgt er namelijk niet voor dat de hele ruimte goed wordt verwarmd. Vaak kun je dit vrij eenvoudig op basis van het aantal vierkante meters berekenen.

Waar wil je de kachel neerzetten

Naast de ruimte, is ook de plek waar je de kachel neer wilt zetten van belang. Dit bepaalt namelijk voor een deel voor welk model je kiest. Zo zijn er ook laserkachels die je aan de muur kunt bevestigen. Denk dus goed na over de plek, zodat je op basis daarvan een keuze kunt maken.

Wat is je budget?

Het laatste waar je rekening mee moet houden, is je budget. Zo zijn er kachels van 100 tot 200 euro, maar ook ver daarboven. Het is dus maar net wat je precies zoekt en hoeveel je ervoor over hebt. Stel dat je af en toe een uurtje in de schuur te vinden bent, dan kun je misschien beter kiezen voor een wat goedkoper model, dan wanneer je op zoek bent naar een kachel voor op je werkkamer waar je 8 uur per dag zit.

