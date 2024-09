Marum – Dinsdag 10 september 2024 om 0:59, is er ingebroken in de sportschool aan de Hoornweg te Marum. Naast de voordeur was een klapraam opengebroken. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord of heeft men camerabeelden waar iets op staat.

Dit mag u dan doorgeven via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

