Drie tieners slaan slachtoffer knock-out en delen daarna trap uit tegen het hoofd

Groningen – Opnieuw heeft er in de binnenstad een zware mishandeling plaatsgevonden. Daarbij werd een slachtoffer door drie tieners tegen het hoofd getrapt. Dat meldt OOOGTV.nl

Het incident vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag in de Schoolstraat. “Een slachtoffer werd rond 04.00 uur door drie tieners in het gezicht geslagen”, schrijft de politie. “De persoon viel daardoor op de grond, raakte knock-out en werd daarna tegen het hoofd getrapt.” Kort na het incident kon het trio aangehouden worden. “Het gaat om drie mannen in de leeftijd van 18 en 19 jaar. Een schoen met bloed erop is in beslaggenomen vanwege sporenonderzoek.”

De politie doet verder onderzoek in de zaak. Waarom het slachtoffer in het gezicht werd geslagen is onbekend. De afgelopen maanden hebben er in de binnenstad meerdere zware mishandelingen plaatsgevonden.

Foto's