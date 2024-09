Twee personen gewond bij brand in boerderij in Lellens

Lellens – In een boerderij aan de Wolddijk in Lellens heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed. Twee personen raakten gewond. Dat meldt OOGTV.nl

De melding van een woningbrand kwam rond 16.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Aanvankelijk was er flink wat onduidelijkheid”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema.

“Zo was voor ons niet helder of de bewoners het gebouw hadden verlaten. Wel was duidelijk dat het om een boerderij ging. Om die reden zijn er drie tankautospuiten van de brandweerkorpsen Ten Boer, Stad en Loppersum opgeroepen. Ook werd de hoogwerker gealarmeerd. Het ambulancepersoneel kreeg ondersteuning van het Mobiel Medisch Team dat met een traumahelikopter naar Lellens kwam. In zulke situaties kun je beter wat meer personeel en materieel op locatie hebben dan dat je er om verlegen zit.”

Bij aankomst bleken twee personen gewond te zijn geraakt. “Eén van de slachtoffer kon ter plaatse aan diens verwondingen behandeld worden. De andere persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. Qua brand viel het mee. In de keuken bleek een pannetje met inhoud op het vuur te staan dat de bewoners vergeten waren.

Hierdoor was de woning vol rook komen te staan. Wij hebben de woning geventileerd en hebben gecontroleerd op de aanwezigheid van CO. Dit blijkt inmiddels binnen de normen te vallen zodat we de woning weer vrij hebben kunnen geven.”

Volgens Mollema hoeft stichting Salvage niet ter plaatse te komen.

Foto's