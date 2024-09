Hoogezand – Op de kruising van de Abraham Kuypersingel en Dreeslaan in Hoogezand zijn twee auto’s frontaal op elkaar gebotst. Meerdere ambulances en een traumahelikopter zijn aanwezig om de slachtoffers te helpen.

De omgeving is afgezet. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk, ook is niet bekend hoeveel gewonden er zijn gevallen. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's