Groningen – In de nacht van zaterdag op zondag heeft er in de Javalaan een scooter met wat pallets in de brand gestaan, op deze plek vind wel vaker aan brand plaats.

De brandweer en politie kwamen ter plaatse. De brandweer heeft de brand geblust.

Er ontstond een kleine ruzie tussen de buren van de omringende huizen, deze gaven elkaar de schuld.

Foto's