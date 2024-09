Groningen – In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een automobilist met zijn auto op een terras van een horecagelegenheid (BOEL) aan de Nieuwe Ebbingestraat in de Stad terecht gekomen.

De automobilist verloor de macht over het stuur en raakte een aantal geparkeerde fietsen, het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand op het terras. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Foto's