Open dag Brandweer Leek op 7 september, 14 september in Groningen Stad

Leek – Op zaterdag 7 september van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de brandweer in Leek een open dag.

Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Wat is er te doen?

Demonstraties bekijken

Bosbrandweer Noord-Nederland Watertransport Roden Vlam in de pan Technische hulpverlening



En verder

Kun je een rondleiding krijgen door de brandweerkazerne van Leek. Je kunt ons materieel bekijken en op de foto gaan.

Vrijwilliger worden?

Klaarstaan voor je buren, voor je dorp, voor de gemeenschap waarin je leeft. Bij brand, bij ongevallen, bij het redden van mens en dier. Dat is waar je als brandweervrijwilliger voor staat. Mensen mogen 24/7 een beroep doen op jou en de andere collega’s in de ploeg. Om deze hulp in de toekomst te kunnen blijven bieden, zijn we op zoek naar versterking. Help jij ons helpen?

In Leek zijn we actief op zoek naar nieuwe brandweervrijwilligers. Op onze open dag kun je met veschillende vrijwilligers in gesprek gaan over het brandweervak.

Ook zijn er 14 en 21 september open dagen

