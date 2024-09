Veendam – Donderdagavond kreeg de meldkamer van de brandweer een melding binnen van een persoon te water aan het Boven Oosterdiep in Veendam.

De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, en begonnen met het verlenen van hulp. Er is vermoedelijk een persoon in het water gevallen deze is door omstanders uit het water geholpen en op een boot gezet.

De brandweer heeft het slachtoffer van de boot afgehaald, het ambulance personeel heeft het slachtoffer nagekeken.

